تطورات جديدة .. القبض على مختطفة الرضيع من داخل مستشفى الولادة في بريدة

تمكنت الأجهزة الأمنية في بريدة، من ضبط مختطفة الرضيع ببريدة، والذي تم اختطافه من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة بغفله عن أسرته.
وحسب “عكاظ” كانت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم قد أكدت يوم أمس (الأحد) صحة خبر اختطاف رضيع من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريده ونشرت بياناً توضيحياً أكدت فيه أن الجهات الأمنية تحقق في اختفاء طفل حديث الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.
وأوضحت أن اختفاء الطفل حدث أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة.
وأشارت صحة القصيم إلى أنه تم على الفور تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، والذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة التي تباشر التحقيق بالقضية.
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