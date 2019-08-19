نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريقي الطائف – الرياض، والخرمة – رنية. وأكد أن ذلك أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، داعياً مرتادي تلك الطرق لأخذ الحيطة والحذر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجة غبار وتدني الرؤية على طريق الطائف- الرياض.. و٩١١ يدعو للحيطة والحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.