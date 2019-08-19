تواصل وزارة الصحة تقديم خدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.
وأفادت الوزارة عبر إنفوجرافيك إحصائي أن مركز الكلى في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة أجرى عمليات الغسل الكلوي لنحو 1591 حاجًّا وحاجة من مختلف الجنسيات.
وفي إحصائيات مراجعي المرضى الحجاج لمستشفى النور التخصصي من بداية موسم الحج وحتى نهاية يوم الخامس عشر من ذي الحجة، زار قسم الطوارئ بالمستشفى أكثر من 15480 حاجًّا وحاجة، فيما أجرى المستشفى 326 عملية للحجاج.
وقدَّم المستشفى العديد من الخدمات الصحية والعلاجية للحجاج اشتملت على المناظير وإجراءات القسطرة والإشاعات والمختبرات، وقدَّم الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: أكثر من 15 ألف حاج زاروا قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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