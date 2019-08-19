الصخري يتوقع خريطة الأمطار على عدة مناطق بالمملكة

توقع المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة أمطار اليوم الاثنين على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الصخري -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه متوقعٌ ظهيرة وعصر ومساء اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد يصحبها البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، إضافة إلى محافظات العرضيات وأضم وميسان وتربة وغرب رنية، وشرق محافظتي القنفذة والليث، ومحافظة الطائف وشمالها، وشمال شرق مكة، وجنوب منطقة المدينة المنورة.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الأرصاد تركي الجمعان -عبر حسابه بموقع تويتر- استمرار موجة الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة، على مناطق المرتفعات الجنوبية والغربية، وأن تتأثر بها مناطق جنوب المدينة المنورة ومرتفعاتها أيضًا.

من جانبها، قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة طقس اليوم الاثنين- إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، حتى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة ووسطها حتى منطقة نجران.