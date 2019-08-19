شرطة القصيم تطيح بمختطفة طفل مستشفى الولادة ببريدة

علمت «عاجل» من مصادرها أن شرطة منطقة القصيم أطاحت بمختطفة طفل مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

وكانت «عاجل» أول من نشر عن واقعة اختفاء الطفل، وتابعت عبر مصادرها تطورات الحادث، موضحة أن مشكلة عائلية بين الأب والأم، كانت الدافع وراء واقعة الخطف، وأن الأب والأم منفصلان بالطلاق، كما كشفت عن رصد الكاميرات للفاعل، واحتمالية أن يكون أحد أقارب الأب هو من قام بخطف الطفل.

وكانت «صحة القصيم» أشارت في بيان صحفي، إلى أن الطفل اختفى أثناء وقت الزيارة، عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضّانة، وعلى الفور تم تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، الذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة، التي تباشر التحقيق في القضية.

وأكدت صحة القصيم، أن المستشفى اتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية في مثل هذه الحالات، ومتابعة ذلك مع المعنيين بالجهات الأمنية.

‏«عاجل» ستوافيكم بالتفاصيل حال ورد بيان رسمي من الجهات الأمنية حول القبض على مختطفة الطفل.