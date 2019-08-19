«الخدمة المدنية» توضِّح مقدار وآلية منح العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات

ردَّت وزارة الخدمة المدنية على أبرز التساؤلات التي وردت لها حول العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وتناولت مقدار العلاوة السنوية وكيفية منحها.

ونشرت الوزارة– عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنفوجراف أوضحت من خلاله أنَّ العلاوة السنوية تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 640 ريالًا؛ حيث تمَّت زيادة الحد الأدنى لها مقارنة باللائحة الحالية.

وحول كيفية منح العلاوة السنوية، أشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أنَّها تمنح للمعلمين المشمولين باللائحة ما عدا من ينخفض مستوى أدائه إلى «مرضي» فأقل، فيوقف منحه العلاوة تحفيزًا له على رفع مستوى أدائه، وتمييزًا للمعلم مرتفع الأداء.

وكذلك من يحمل الرخصة المهنية يحصل على العلاوة السنوية، ومن لا يحصل على الرخصة أو لم يجددها فإنَّ منحه العلاوة يتوقف إلى حين حصوله عليها.

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وعند التسكين على اللائحة الجديدة يمنح المعلم الذي لا يحمل الرخصة متسعًا من الوقت لمدة تصل إلى أربع سنوات، للحصول على الرخصة قبل إيقاف العلاوة عنه.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قال أمس الأحد: إنَّ العام الدراسي الجديد، سيكون شاهدًا على تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، من خلال سلم الرواتب الجديد لتحسين الأداء وتحقيق الرضا الوظيفي.

وأشار الوزير آل الشيخ، خلال حفل معايدة التقى خلاله مسؤولي الوزارة، إلى أنَّ جميع الرؤي التي تلقتها الوزارة بشأن مواد لائحة الوظائف التعليمية، ستكون محل اهتمام اللجان المكونة لاستكمال ترتيبات تطبيق اللائحة قبل دخولها حيّز التنفيذ الذي حدَّده مجلس الوزراء.

وقال وزير التعليم: «عزمنا بعد موافقة مجلس الوزراء على بدء تطبيق مبادرة مدارس الطفولة المبكرة، التي ستفتح آفاقًا تربوية جديدة، وتضيف توسعًا كبيرًا في رياض الأطفال، بعد إسناد تدريس الصفوف الأولى للبنين للمعلمات في ألف و400 مدرسة». مشيرًا إلى أنَّ الوزارة وضعت حزمة إجراءات وتنظيمات إدارية؛ لضمان جودة التطبيق بما يؤثر إيجابيًا في تحسين نواتج التعليم ويحقّق نواتج النمو للطلاب والطلاب في هذه المرحلة.