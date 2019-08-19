السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدين الهجوم الإرهابي في كابول



جدة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بشدة الهجوم الانتحاري الذي وقع في حقل زواج في كابول وأدى إلى قتل 63 شخصاً وجرح كثيرين آخرين.

وأعرب الدكتور العثيمين عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا وحكومة أفغانستان وشعبها، داعياً للمصابين بعاجل الشفاء.

وجدد الأمين العام تأكيد رفض المنظمة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي شهدتها أفغانستان في الأسابيع القليلة الماضية وتمنى لأفغانستان السلام الدائم والاستقرار.

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11:43ت م

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