السعودية اليوم / تهيئة ٥٥ مدرسة للطفولة المبكرة في تعليم بيشة



أبها 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

شكلت إدارة تعليم بيشة أمس، لجنة عمليات دائمة برئاسة مدير التعليم وعضوية الإدارات والأقسام ذات العلاقة بتنفيذ مرحلة الطفولة المبكرة في ٥٥ مدرسة، تشرف على أعمال تجهيز مدارس الطفولة المبكرة والمدارس المضمومة للعام الدراسي 1441هـ من جميع الجهات ذات العلاقة.

كما تم تشكيل لجنة برئاسة المساعدة لشؤون تعليم البنات وعضوية الأقسام ذات العلاقة في قطاع البنات، لتقديم الدعم اللازم ومتابعة أعمال الاستعداد ميدانياً، واقتراح المعالجات اللازمة والمناسبة لتذليل العقبات ووضع الحلول المناسبة لها.

وكلف مدير التعليم قسم شؤون المعلمين بدراسة احتياج مدارس المشروع من المعلمات بشكل دقيق، وإدارة المباني بإنهاء أعمال التعديلات والسواتر والمظلات لتلك المدارس، كما تعقد المساعدة لشؤون تعليم البنات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة غداً، ورشة عمل لمديرات المكاتب وقائدات مدارس الطفولة المبكرة، لمناقشة آليات وإجراءات تطبيق مشروع الطفولة المبكرة وفق التعليمات والضوابط الوزارية، واقتراح الحلول والتوصيات اللازمة والمناسبة التي تكفل بداية جادة ومتميزة للمشروع.

// انتهى //

10:52ت م

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