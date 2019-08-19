سياسي/ اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تطورات التوتر بين باكستان والهند ومطالبة معظم الدول من البلدين بضرورة حل الخلافات سلمياً وتجنب الدخول في صدام عسكري.

واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي حذر فيها المجتمع الدولي من وصول الأسلحة النووية الهندية إلى أيدي من وصفهم بالمتطرفين .

وتابعت تطورات الوضع على الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، حيث أعلنت باكستان عن مقتل اثنين من موطنيها بنيران هندية، ومقتل جنديين هنديين بنيران باكستانية.

وأخبرت عن مقتل ستة أشخاص بينهم زعيم قبلي موالي للحكومة وإصابة نحو ستة عشر بجروح جراء انفجار وقع الليلة الماضية في منطقة دير شمال غرب باكستان.

كما تابعت على الصعيد الأمني تطورات العمليات الأمنية الجارية في مناطق مختلفة من باكستان للقضاء على الخلايا الإرهابية، ومقتل جنديين اثنين جراء انفجار استهدف دورية أمنية شمال غرب باكستان.

وتناقلت إدانة باكستان للهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين خلال حفل زواج في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى مقتل عدد من القتلى والجرحى.

اقتصادياً تحدثت عن إعلان البنك المركزي الباكستاني عن تحسن معدلات احتياطي العملة الصعبة، في حين شهدت الروبية الباكستانية تراجعاً في قيمتها.

إقليمياً تطرقت الصحف إلى توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوصل بلاده إلى صفقة ناجحة مع حركة طالبان للانسحاب من أفغانستان.

وأخبرت عن تبني تنظيم داعش الإرهابي مسئولية الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية السبت الماضي وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وتابعت تطورات الوضع في الشطر الهندي من إقليم كشمير حيث اعتقلت السلطات الحكومية أكثر من أربعة آلاف شخص للحد من الاحتجاجات ضد قرار إلغاء الحكم الذاتي للإقليم.

ونشرت مطالبة الصين من الاتحاد الأوروبي باحترام العلاقات الثنائية بينهما وعدم التدخل في شؤون هونغ كونغ باعتبارها شؤونا داخلية.

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