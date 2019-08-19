حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال رفض مرفقات المستفيد

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم الاثنين، الإجراء المتبع حال رفض مرفقات المستفيد لاستكمال عملية التسجيل في البرنامج.

جاء ذلك رداً على مستفيد وجه سؤالاً قال خلاله: “لو سمحتوا حساب متابعات الخليج 365 يقول رفض المرفقات لازم فاتورة كهرباء ولا شيء باسمي ما عندي شي باسمي ولا تأهلت لي أكثر من شهر”.

ورد حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلا بك ، يعتبر “طلبك لديك مكتمل” مع رفض المرفقات، الرجاء الدخول للبوابة ثم إدارة بعد المرفقات وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة (ذكر أو أنثى) لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية”.

دعم الدفعة الـ21

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يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع قبل أيام 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.

وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.

تعديل البيانات

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مليون مستفيد.

وأفاد المتحدث الرسمي بأنه يمكن للمستفيد الإضافة أو التعديل على البيانات كتغيير رقم الجوال أو كلمة المرور وذلك بالدخول على صفحته الخاصة بالموقع والضغط على أيقونة بيانات المستفيد عبر الرابط هنا.