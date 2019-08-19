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أولى جلسات محاكمة البشير تنطلق اليوم علنياً
متابعات الخليج 365 - متابعة
تنعقد اليوم الاثنين 19 أغسطس، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.
وقد تأجلت محاكمة البشير من يوم السبت إلى الاثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.
ووفقاً لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، فإن “جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة”.
ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.
ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.
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