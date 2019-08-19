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إرجاء تشكيل المجلس السيادي في السودان
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد المجلس العسكري السوداني، اليوم الاثنين، أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي في السودان بسبب تأخر قوى التغيير في تقديم مرشحيها.
وأضاف المجلس العسكري أن إرجاء تشكيل المجلس السيادي جاء بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير.
كذلك جدد المجلس التزامه مع قوى التغيير بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية.
يأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، السبت، حيث شهد العالم لحظة تحول السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
وأنهى هذا الاتفاق فصلاً من التاريخ الحديث للسودان، بعد نحو 30 عاماً من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، و7 أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة، و4 أشهر من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
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