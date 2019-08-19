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رياح عاتية مثيرة للأتربة والغبار بساحل عسير

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2019-08-19

رياح عاتية مثيرة للأتربة والغبار بساحل عسير

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي

تشهد الآن الأجزاء الساحلية لمنطقة عسير، هبوب رياح عاتية شمالية جنوبية، شملت العديد من المحافظات الساحلية ومنها محافظة البرك والمراكز التابعة لها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة بمشيئة الله تعالى مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات

الجنوبية الغربية.

حالة الموانئ على البحر الأحمر والخليج العربي:

البحر الأحمر

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غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.

من متر إلى مترين .

متوسط الموج .

الخليج العربي

شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة.

من متر إلى متر ونصف 

متوسط الموج.





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