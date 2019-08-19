ارتفاع أسعار النفط مجدداً

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

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لكنَّ تقريراً متشائماً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتاً أو نحو 1.1 في المئة إلى 59.28 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتاً أو واحداً في المئة إلى 55.42 دولار للبرميل.