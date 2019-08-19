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فيديو.. مطالب بضبط المعتدي على فتاة مكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص يعتدي على فتاة قيل إنه في إحدى المناطق في المملكة، وبالتحديد في مكة المكرمة.
وندد متداولو المقطع بمثل هذه الممارسات بحق النساء، وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم حيال هذه الواقعة.
وتفاعل المغردون عبر وسم “معتدي على فتاة مكة”، حيث طالبوا بسرعة ضبط المعتدي وبيان تفاصيل القضية وحقيقة الأمر.
وعلق أحد المغردين بقوله: “يجب وقفه عند حده ومن على شاكلته أين المروءة يعتدي على امرأة ولو تركها لكان الآن في قمة الرجولة”.
وقال آخر: “”مهما كان غلط البنت ما يحق لك تفرد عضلاتك عليها”.
بينما طالب البعض الآخر بانتظار نتائج التحقيق في الأمر وبيان تفاصيل الحادث قبل الحكم عليه.
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