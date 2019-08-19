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2019-08-19 تعطل أجهزة سداد مواقف المستشفى العسكري بخميس مشيط ! متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط Advertisements شكا عدد من مراجعي المستشفى العسكري بخميس مشيط من تعطل أجهزة سداد مواقف السيارات الآلي التابعة للمواقف . وقال بعض المراجعين: إنهم مكثوا أكثر من نصف ساعة انتظارًا في الشارع العام من أجل الدخول للمواقف، فيما تكدست المركبات أمام بوابة الدخول وداخل المواقف.









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