الأحوال المدنية توضح السن الاختياري لإصدار الهوية للذكور

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وكالة الأحوال المدنية السن الاختياري لإصدار بطاقة الهوية الوطنية بالنسبة للذكور.

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وقالت وكالة الأحوال المدنية، ردًا على استفسار بشأن العمر المطلوب عند استخراج الهوية الوطنية للذكور، إن إصدار الهوية الوطنية للذكور يكون اختياريًا من سن ١٠ إلى ١٥ سنة.

وأضافت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بينما يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور إجباريًّا بعد إتمام الـ 15 عامًا.