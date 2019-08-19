بعد استهداف الشيبة.. إيران المتهم الرئيسي في عيون العالم

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

علقت شبكة “فوكس بزنس” الأمريكية، على الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار على حقل الشيبة التابع لشركة النفط الوطنية أرامكو، مما تسبب في حريق محدود.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن الهجوم الذي شنه الحوثيون، وهي عناصر مدعومة ماليًا وعسكريًا من إيران، كشف عن العديد من الأمور الخاصة بالبرامج العسكرية التي يمتلكها التنظيم الإرهابي الذي يحصل على دعمه من الحرس الثوري الإيراني.

دور إيران

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الهجوم على حقل الشيبة النفطي، الذي ينتج نحو مليون برميل من النفط الخام يوميًا بالقرب من حدود المملكة مع الإمارات العربية المتحدة، يُظهر تطوير أضافته إيران على تلك الطائرات.

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وتقع الشيبة على بعد حوالي 1200 كيلومتر من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يشير إلى أن هناك تعديلات قد تمت إضافتها بمعرفة إيران لتعزيز القدرة التقنية لتلك الطائرات.

ويأتي هجوم الطائرات بدون طيار أيضًا وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط الكبير بين الولايات المتحدة وإيران، التي استضاف زعيمها خامنئي مسؤولًا حوثيًا رفيع المستوى قبل أيام في طهران.

الإنتاج لم يتأثر

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، إن الإنتاج لم يتأثر بحقل النفط ولم يصب أحد في الهجوم الذي وقع يوم السبت.

وأصدرت شركة أرامكو، بيانًا بشأن الحادث الإرهابي، أكدت فيه أنه تسبب في “حريق محدود” بإحدى منشآت الغاز الطبيعي السائل في الشيبة.

وأضاف الفالح: “هذا العمل الإرهابي والتخريب ليس سوى امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك خطوط أنابيب النفط في المملكة وناقلات النفط”، مشيرًا إلى أن “هذا الهجوم الجبان يبرز مرة أخرى أهمية استجابة المجتمع الدولي لجميع العناصر الفاعلة الإرهابية التي تقوم بمثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثيين”.