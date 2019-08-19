- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم مشاريع حيوية متعثرة منذ 7 سنوات على طريق الملك عبدالله! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مشاريع حيوية متعثرة منذ 7 سنوات على طريق الملك عبدالله!
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
ناشد عدد من المواطنين والزوار وسالكي طريق الملك عبدالله الرابط بين محافظة أحد رفيدة وأبها، سرعة الانتهاء من مشاريع حيوية متعثرة تتضمن جسورًا ودوارات وخدمات أخرى على هذا الطريق الذي يربط منطقة عسير بنجران.
وقالوا: إن بعض المشاريع متعثرة منذ 7 سنوات وأكثر؛ مما سبب إزعاجًا كبيرًا لجميع مرتادي الطريق يوميًّا من الموظفين والطلاب والسياح والمسافرين؛ وذلك بسبب وجود 7 تحويلات وأكثر من 11 مطبًّا صناعيًّا.
وطالبوا الجهات المسؤولة بمنطقة عسير ووزاراتها بتلبية مطالبهم وإيجاد حل لإكمال المشاريع المتعثرة التي أخذت أطول مدة في توقفها!
كانت هذه تفاصيل خبر مشاريع حيوية متعثرة منذ 7 سنوات على طريق الملك عبدالله! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.