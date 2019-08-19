ساما تحذر التجار: تصوير البطاقات الائتمانية ممنوع

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تعميماً تضمن التأكيد على التجار المتعاقدين مع البنوك والمصارف لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، عدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها.

وأشار التعميم إلى ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المبلغة بموجب تعاميم رسمية ومبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة.

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وأكد وكيل محافظ مؤسسة النقد لتطوير القطاع المالي هاشم العقيل أنه لوحظ قيام بعض التجار بتصوير البطاقات الائتمانية ونسخ بياناتها وتسجيل المعلومات السرية فيها، ما دعا مؤسسة النقد إلى التأكيد على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة بإبلاغ التجار المتعاقدين معهم لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية بعدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقية التعاقدية بين البنك والتاجر.

وكان مجلس الوزراء أقر يوم الثلاثاء 6 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 9 يوليو 2019 نظام التجارة الإلكترونية، في ظل تنامي هذا النوع من المعاملات، حيث أكدت تقارير صحفية أن سوق التجارة الإلكترونية من سلع وخدمات في المملكة تصل إلى 80 ملياراً.

وكانت الأجهزة المختصة حذرت من عمليات نصب واحتيال تتمثل في محاولات لاختراقات حسابات ائتمانية لعملاء.