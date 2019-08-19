وفاة معلم سعودي وإصابة زوجته وابنتيه في حادث مروع بتركيا

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي معلم سعودي، مساء أمس، فيما أصيبت زوجته وابنتاه بإصابات مختلفة بعد تعرُّضه لحادث مروري مروع بمدينة “يلوا” التركية.

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وكان المعلم أحمد عبدالله الأحمدي أحد معلمي ثانوية ابن القيم بالمدينة المنورة قد اصطدمت المركبة التي كان يستقلها وأسرته بشاحنة في أحد الطرقات بمدينة “يلوا” بتركيا ما نتج عن الحادث وفاة الأحمدي في الحال، فيما أصيبت زوجته وابنتاه بإصابات نُقلن على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث، حيث لا زلن يتلقين العلاج بالمستشفى.

في حين تتابع القنصلية السعودية في إسطنبول الحادثة والحالة الصحية للمصابين، فيما تعكف على إنهاء إجراءات ترحيل جثمان المعلم الراحل إلى المملكة.