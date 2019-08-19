شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل جداول الفصل الدراسي الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

حددت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1441/1440، من خلال البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل يبدأ يوم الأحد القادم 24 ذي الحجة للعام الحالي ولمدة 5 أيام، مؤكدة ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسية، علماً أن الطلبة المستجدين ستكون جداولهم جاهزة.

وأفادت بأنه ابتداءً من يوم الأحد 1440/12/24 سيتم استقبال طلبات تأجيل الفصل الدراسي الأول إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية، علماً أن هذه الخدمة متاحة حتى يوم الخميس 1441/1/6 ولن يتم النظر في أي طلب يقدم يدوياً أو بعد نهاية هذه الفترة.