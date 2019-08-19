السعودية | السعودية.. القبض على مختطفة المولود من مستشفى بريدة

شكرا لقرائتكم السعودية.. القبض على مختطفة المولود من مستشفى بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداولت أنباء صباح الاثنين عن تمكن الجهات الأمنية بالقصيم في السعودية من القبض على مختطفة المولود من مستشفى الولادة والأطفال في "بريدة".

في حين أكد مصدر لـ"العربية.نت" في نفس المستشفى صحة هذه الأنباء ولم يدلِ بمعلومات أخرى.

ومن المنتظر أن تصدر شرطة القصيم بياناً في الساعات القادمة يكشف تفاصيل الحادثة التي شغلت الرأي العام في المنطقة.

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وكانت الشؤون الصحية قد أصدرت بياناً سابقاً أكدت فيه أن "الجهات الأمنية تحقق في اختفاء طفل حديث الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، حيث اختفى الطفل أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة".

وأضافت: "وعلى الفور تم تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية والذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة التي تباشر التحقيق بالقضية".

حيث اتخذ المستشفى الإجراءات والتدابير الأمنية بمثل هذه الحالات والمتابعة مع الجهات الأمنية".