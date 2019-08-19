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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وحائل، من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مكة المكرّمة وحائل تشهدان حالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة في مكة المكرّمة، كلاً من: الجموم والعاصمة المقدّسة والقنفذة والكامل والليث، وتستمر من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً.
وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض المدينة المنوّرة لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر من الثانية عشرة ظهراً للثامنة مساء.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 09:49 AM
حالات مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وتستمر للمساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وحائل، من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مكة المكرّمة وحائل تشهدان حالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة في مكة المكرّمة، كلاً من: الجموم والعاصمة المقدّسة والقنفذة والكامل والليث، وتستمر من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً.
وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض المدينة المنوّرة لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر من الثانية عشرة ظهراً للثامنة مساء.
، "الإنذار المبكر" ينبّه مكة والمدينة وحائل .. الغبار قاسم مشترك ،
المصدر : الخليج 365
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