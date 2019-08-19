“Gold Prices today” سعر الذهب اليوم الأثنين 19 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري .. سعر جرام الذهب...

الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا “عرب نيوز” قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم السبت 18-8-2019 في مصر ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

تحتوي المقالة على تحديث تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي، يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية، وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في مصرفي الأيام السابقة في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر

عيار 24

796 جنيه – 47.46$

عيار 21

696 جنيه – 41.50$

عيار 18

596 جنيه – 35.60$

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سعر الجنيه الذهب

5651 جنيه – 337.16$

سعر أوقية الذهب

1,509 $

سعر كيلو الذهب

796.000 جنيه .

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أسعار الذهب اليوم في السعودية