مصادر: الجهات الأمنية تقبض على المعتدي على البائعة في حديقة العيدابي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

علمت "سبق" من مصادر مطلعة بأن الجهات الأمنية بمنطقة جازان قبضت على المتهم في قضية الاعتداء على سيدة بائعة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان وهي الحادثة التي تم تداول فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الفيديو قد أظهر شابًا يقوم بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي.