وفاة معلم سعودي في حادثة مرورية بتركيا

في حين تتابع القنصلية السعودية في إسطنبول الحادثة والحالة الصحية للمصابين فيما تعكف على إنهاء إجراءات ترحيل جثمان المعلم الراحل إلى المملكة.
في المقابل بين عبد الرحمن الأحمدي شقيق المعلم الراحل لـ «عكاظ» بأن الأسرة لاتزال تحت الملاحظه في المستشفى وحالتهم مستقرة، متوقعاً أن يصل جثمان شقيقه خلال اليومين القادمين إلي المدينة المنورة.
فيما طالب الأحمدي القنصلية بترحيل المصابين إلى المملكة لأستكمال علاجهم.
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