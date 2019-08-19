وفاة معلم سعودي في حادثة مرورية بتركيا

دبي - بواسطة محمد فارس هبة أيمن محروس (المدينة المنورة) @mahrous_heba

توفي معلم سعودي مساء أمس، فيما أصيبت زوجته وأبنتيه بإصابات مختلفه بعد تعرضه لحادثة مرورية بمدينة "يلوا" التركية، وطبقاً للتفاصيل فإن المعلم أحمد عبد الله الأحمدي أحد معلمي ثانوية إبن القيم بالمدينة المنورة قد أصتطدمت المركبة التي كان يستقلها وأسرته بشاحنة في أحد الطرقات بمدينة "يلوا" بتركيا مانتج عن الحادث وفاة الأحمدي في الحال، فيما أصيبت زوجته وأبنتيه بإصابات نقلن على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث، حيث لازلن يتلقين العلاج بالمستشفى.

في حين تتابع القنصلية السعودية في إسطنبول الحادثة والحالة الصحية للمصابين فيما تعكف على إنهاء إجراءات ترحيل جثمان المعلم الراحل إلى المملكة.

في المقابل بين عبد الرحمن الأحمدي شقيق المعلم الراحل لـ «عكاظ» بأن الأسرة لاتزال تحت الملاحظه في المستشفى وحالتهم مستقرة، متوقعاً أن يصل جثمان شقيقه خلال اليومين القادمين إلي المدينة المنورة.

فيما طالب الأحمدي القنصلية بترحيل المصابين إلى المملكة لأستكمال علاجهم.

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