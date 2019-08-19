دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. سقوط أعمدة إنارة على طريق الساحل بالليث بسبب العاصفة المطرية

دعت الشركة السعودية للكهرباء، مساء اليوم الأحد، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر على طريق الساحل بجنوب الليث في منطقة مكة المكرمة؛ بسبب سقوط بعض أعمدة الكهرباء.

وطلبت الشركة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- من مرتادي طريق الساحل (جنوب الليث)، إلى توخي الحيطة والحذر جراء سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء (الجهد المتوسط) بسبب العاصفة المطرية القوية.

وأشارت الشركة إلى أن الفرق الميدانية التابعة لها تعمل حاليًا على معالجة الأعمدة المتساقطة بأسرع وقت ممكن.

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ونشرت الشركة السعودية للكهرباء مقطعًا مصورًا يظهر عاصفة مطرية ورياحًا شديدة وتساقط بعض أعمدة الإنارة على الطريق.

وكانت هيئة الأرصاد وجهت تنبيهًا لأهالي منطقة مكة المكرمة، برياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي الى تدني في مستوى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن الظاهرة الجوية مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.