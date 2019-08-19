تبوك: «المدني» ينقذ الـ «مهرجان» من كارثة

وأوضح نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة النقيب عبدالمجيد بديوي، أنه وردهم بلاغ عن وجود حريق في صهريج داخل محطة وقود، وعلى الفور جرى انتقال الفرق للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال صهريج بنزين أثناء تعبئة الخزان الأرضي.
وتابع «تم إخماد النيران ونتج ذلك عن تضرر عدد من السيارات كانت متوقفه بجوار المحطة».
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