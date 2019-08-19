كيف تحمي ملفات Word السرية؟

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في بعض الأحيان يحتاج المستخدم إلى حماية ملف مايكروسوفت Word ومنع إجراء تعديلات عليه لاحتوائه على معلومات سرية.

ويمكن للمستخدم حماية ملف Word عبر المسار “ملف/معلومات/حماية المستند/تقييد التحرير” “File/Info/Protect Document/Restrict Editing”.

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ولمزيد من الأمان يمكن حماية الملف بواسطة كلمة مرور عبر المسار “ملف/معلومات/حماية المستند/تشفير بواسطة كلمة مرور” “File/Info/Protect Document/ Encrypt with Password”.

وفي الثالث من يوليو الماضي ،أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft عن إعادة تشغيل نظام تشغيل للكمبيوتر المكتبي Windows 1.0، وذلك بعد 34 عاماً من إصدار البرنامج لأول مرة.

ونشرت الشركة مقطع فيديو على حسابها في تطبيق تويتر Twitter يظهر فيه مقطع للنظام القديم وموسيقى النظام القديم.

