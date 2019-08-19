وظائف شاغرة في شركة زين للاتصالات

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أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس إدارة المجتمع وفريق الدعم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد).
– قائد فريق المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم الحاسب الآلي)، أو المجالات ذات الصلة.
وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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