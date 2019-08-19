القبض على أحد المعتدين على «بائعة العيدابي» بجازان

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان مساء أمس الأحد، من تحديد هوية عدد من الجناة ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يعتدون على بائعة في الحديقة العامة بمحافظة العيدابي، وتم القبض على أحدهم في أقل من 48 ساعة.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شابان وهما يعتديان على امرأة بحديقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمحافظة العيدابي، وأخذ (سكوتر) منها عنوة، وبالرغم من عدم مبادرة المجنيِّ عليها أو الذين شاهدوا الاعتداء ببلاغ للجهات الأمنية؛ فقد باشرت شرطة منطقة جازان متابعة القضية والاستدلال على المرأة التي تعرضت للاعتداء؛ حيث تم أخذ وتوثيق إفادتها عن الحادثة وما لديها من معلومات.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري عن الجانيَيْن، وتم - بتوفيق الله - تحديد هوية أحدهما والقبض عليه، مواطن بالعقد الثاني من عمره، وذلك بعد محاولته التخفي عن قبضة رجال الأمن بهروبه من منزل أسرته الذي يقيم فيه، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية للقبض على جميع المتورطين بالاعتداء، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، أظهر تصرفات سلبية قام بها عدد من الشباب في إحدى الحدائق العامة بمحافظ العيدابي شرق منطقة جازان تجاه المرأة التي تعمل على تأجير عددٍ من الدراجات وألعاب الأطفال بالحديقة.

وفور تناقل الفيديو أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان مساء الجمعة، توجيهًا عاجلًا، بالقبض على مجموعة الشباب الذين ظهروا فيه، وشدَّد أمير المنطقة على وجوب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم والتحقيق معهم حيال الأمر، والاطمئنان على وضع المرأة من النواحي كافة بما فيها حالتها الصحية، وإحالة المعتديَيْن إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحقهم، وبمتابعة من نائب أمير منطقة جازان.