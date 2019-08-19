أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بدولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وعبَّر سمو ولي العهد عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة مع كافة الجهود كافة، التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.
وأجرى ولي العهد اتصالًا هاتفيًّا أيضًا، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.
وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التقدير للجهود التي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين الأطراف السودانية كافة، مؤكدًا دعم المملكة لما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحفظ أمن السودان واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين برئيسي «وزراء إثيوبيا» و«المفوضية الإفريقية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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