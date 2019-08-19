شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 15 ألف حاج زاروا قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي خلال موسم الحج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:44 صباحًا, 19 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض تواصل وزارة الصحة تقديم خدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وأفادت الوزارة عبر انفوغرافيك إحصائي أن مركز الكلى في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة أجرى عمليات الغسيل الكلوي لنحو 1591 حاجا وحاجة من مختلف الجنسيات.

وفي إحصائيات مراجعي المرضى الحجاج لمستشفى النور التخصصي من بداية موسم الحج وحتى نهاية يوم الخامس عشر من ذي الحجة، زار قسم الطوارئ بالمستشفى أكثر من 15480 حاجا وحاجة، فيما أجرى المستشفى 326 عملية للحجاج.

وقدم المستشفى العديد من الخدمات الصحية والعلاجية للحجاج اشتملت على المناظير وإجراءات القسطرة والإشاعات والمختبرات وقدم الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | 15 ألف حاج زاروا قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي خلال موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.