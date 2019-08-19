مختطفة رضيع مستشفى ولادة بريدة في قبضة الأمن

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - بريدة

تمكنت الأجهزة الأمنية في بريدة، من القبض على مختطفة الرضيع ببريدة، والذي تم اختطافه من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريده بغفله عن أسرته، حيث نجحت الأجهزه الأمنية في ظرف قياسي من الإطاحة بالمختطفة بعد تكثيف كافة الوسائل للوصول للمختطفة والتي تسكن في أحد أحياء بريدة.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم قد أكدت يوم أمس (الأحد) صحة خبر اختطاف رضيع من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريده ونشرت بياناً توضيحياً أكدت فيه أن الجهات الأمنية تحقق في اختفاء طفل حديث الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة وأوضحت أن اختفاء الطفل حدث أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة.

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وأوضحت صحة القصيم أنه تم على الفور تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، والذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة التي تباشر التحقيق بالقضية.

وأكدت أن المستشفى اتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية بمثل هذه الحالات، والمتابعة مع الجهات الأمنية.