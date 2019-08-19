الان تتابع وظائف شاغرة للكوادر المتميزة في وزارة النقل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت وزارة النقل فتح باب التوظيف للكوادر المتميزة لشغل وظائفها الإدارية والهندسية والتقنية لخريجي الجامعات والكليات في التخصصات والمجالات التالية: هندسة سلامة الطرق – التخطيط الاستراتيجي – تطوير الأعمال – الهندسة المدنية– التخصيص– تقنية المعلومات– أمن المعلومات– إدارة المشاريع– الموارد البشرية– إدارة الأداء– الهندسة الصناعية– المالية– إدارة البيانات والمعلومات. وسيتم التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية بصيغة (PDF) إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

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