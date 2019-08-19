الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة السعودية عن توفر 600 وظيفة شاغرة للرجال والنساء. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المعلن عنها في التخصصات التالية: أخصائي صحة عامة (جميع المسارات) وأخصائي تثقيف صحي وأخصائي وبائيات. وطالبت الوزارة جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء 2019/8/21 لمدة 9 أيام .

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