الان تتابع وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدمام- الخليج 365:

تعلن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة على رتبة معيد للجنسين في عدد من الكليات لشغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤهلة خلال الفترة من يوم الأحد بتاريخ 24/12/1440هـ الموافق 25/08/2019 وحتى نهاية يوم السبت بتاريخ 01/01/1441هـ الموافق 31/08/2019.

ومن ضمن الشروط العامة للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها بدرجة جيد جداً بطريقة الدراسة انتظام (مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم). أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل تقديره جيد جداً.

ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم (28) سنة.

أن يتم تقديم على الأقل رسالتي توصية (ذات علاقة بطلب التعيين) من أعضاء هيئة تدريس أشرفوا على تدريسه في المرحلة الجامعية.

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اجتياز المتقدم للمتطلبات والشروط الخاصة بالقسم (الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية أو التوفل، إجازات الحاسب الآلي وغيرها).

التوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال التخصص العلمي وذلك خلال السنتين الأوليتين من تاريخ المباشرة لمهام الوظيفة.

في حالة التقديم الجديد لوظيفة (معيد) يجب ألا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية رسمية غير تعاقدية، وإذا ثبت غير ذلك سوف يتم استبعاده مباشرة.

أن يتم استيفاء أي متطلبات أخرى يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية المعنية.

ويبدأ استقبال الطلبات يوم الأحد بتاريخ 24 ذو الحجة 1440هـ الموافق 25 أغسطس 2019م وينتهي بنهاية يوم السبت 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019م ولن يتم قبول أي طلب بعد انتهاء فترة التقديم.

يتم تقديم ملف طلب التعيين إلكترونياً وذلك على الرابط أعلاه باختيار أيقونة طلب تعيين (معيد) واتباع الإجراءات المبينة عند التقديم.