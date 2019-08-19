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الان تتابع تايلاند تشيد بنجاح موسم الحج وعودة الحجاج لبلادهم سالمين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:
استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بجدة اليوم نائب مدير عام الإدارة العامة لشوؤن المحافظات التايلندي السيد ساكريت سالاك خام و الوفد المرافق له وبحضور القنصل العام السيد بوراناسامر يددهي بمملكة تايلاند بجده و سعادة الأستاذ حسني عبدالله بوسطجي مدير الادارة العامة بمكاتب شؤون الحج.
وتم خلال اللقاء بحث عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بشوؤن الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن وبالأخص القادمين من تايلاند وسط الإشادة بنجاح موسم الحج هذا العام 1440هــ وعودة الحجاج الى بلادهم سالمين غانمين.
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