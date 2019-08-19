"أفريقيا غير العربية" تكرم منسوبيها المشاركين في "الحج الأخضر"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرمت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، بمقر اللجنة النسائية مساء أمس مكاتب الخدمة الميدانية، وعضوات اللجنة النسائية، المشاركين في تنفيد استراتيجية الحج الأخضر، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، المطوف طارق علوي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء مكاتب الخدمة، ومنسوبات اللجنة.

وثمن المدير التنفيذي لاستراتيجية الحج الأخضر بالمؤسسة، المهندس هيثم أبو علي، جهود متطوعات اللجنة المشاركات في تنفيذ المهام الموكلة لهن باحترافية عالية وفق خطط التنظيم التي أقرتها الإدارة للبرنامج الأخضر لعام 1440هـ، بأن تفعل المبادرة في مخيمات وميادين ثمانية مكاتب مستدامة، مشيداً بدور المرأة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن عبر اللجان المختلفة، ومبادراتها التطوعية على أرض المشاعر المقدسة.

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بدورها، أكدت عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على اللجنة النسائية المطوفة سحر بنقش، على توجهات المؤسسة التطويرية في تحسين بيئة المشاعر المقدسة عبر شراكتها مع الجمعية السعودية للبيئة، لتنفيذ مبادرة الحج الأخضر في مخيمات وميادين المكاتب التابعة لها، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتجويد الخدمات المقدمة للحجاج وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم، معربة عن شكرها لرؤساء المكاتب على تعاونهم وجهودهم في تطبيق الاستراتيجية.

إلى ذلك كرم النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق علوي، رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية المشاركين في تنفيذ البرنامج ، بدورهما قدم عضوي مجلس الإدارة، المشرفين العامين على برنامج الحج الأخضر بالمؤسسة المطوف منصور علوي، والمطوفة سحر بنقش، شهادات شكر وتقدير للمتطوعات المشاركات في تفعيل استراتيجية الحج الأخضر.

يذكر أن المؤسسة شاركت في المخيم الأخضر بـ٧٥ مكتباً، تولت مهام فرز المخلفات وتصنيفها إلى عضوية وغير العضوية، فيما حددت منها ثمانية مكاتب مستدامة لتحقق ١٥ معياراً من برنامج الاستراتيجية، منها فصل النفايات إلى أربع فئات.