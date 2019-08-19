محمد بن مسعود - الدمام - جرى تداوله بمنصات التواصل ونشطاء يدشّنون وسماً وسط مطالب بالقبض عليه تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر شاباً يعتدي على فتاة ويقذفها بحجر؛ وذلك بعد مشادة كلامية بينهما. وطالب نشطاء على منصة "تويتر"، وعبر وسم #معتدي_على_فتاة_بمكة، الجهات الأمنية، بإلقاء القبض على الشاب وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص ومعرفة تفاصيل الحادثة. مقطع الفيديو الذي أثار تساؤلات عديدة حول مَن قام بتصويره وقام بكتم الصوت ولَم يُظهر المحادثة التي دارت بين الشاب والفتاة. 19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 08:33 AM Advertisements جرى تداوله بمنصات التواصل ونشطاء يدشّنون وسماً وسط مطالب بالقبض عليه فيديو "قاذف الفتاة بالحجر في مكة" يثير التساؤلات .. مَن صوّره ولماذا كتم صوته؟ فيديو "قاذف الفتاة بالحجر في مكة" يثير التساؤلات .. مَن صوّره ولماذا كتم صوته؟ تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر شاباً يعتدي على فتاة ويقذفها بحجر؛ وذلك بعد مشادة كلامية بينهما. وطالب نشطاء على منصة "تويتر"، وعبر وسم #معتدي_على_فتاة_بمكة، الجهات الأمنية، بإلقاء القبض على الشاب وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص ومعرفة تفاصيل الحادثة. مقطع الفيديو الذي أثار تساؤلات عديدة حول مَن قام بتصويره وقام بكتم الصوت ولَم يُظهر المحادثة التي دارت بين الشاب والفتاة. الكلمات المفتاحية ، فيديو "قاذف الفتاة بالحجر في مكة" يثير التساؤلات .. مَن صوّره ولماذا كتم صوته؟ ،

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