، "مدني تبوك" يتمكن من إخماد حريق نشب في محطة وقود بحي المروج ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بديوي": تسبب في تضرر عددٍ من السيارات .. ولا إصابات بشرية

تمكنت فرق الدفاع المدني في تبوك من إخماد حريق كبير اشتعل مساء أمس الأحد في محطة وقود بحي المروج بتبوك.

وفي التفاصيل، تسبب التجمهر الكبير في إعاقة فرق الإطفاء عن عملها في بداية الحريق حتى وصلت القوى المساندة من الدوريات الأمنية والمرور.

واستمر إطفاء الحريق قرابة الساعة نظرًا لاشتعال ناقلة النفط وخزان المحطة.

ومن جانب آخر، صرح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي بأنه وفي تمام الساعة (١٨:٥٥) مساء يوم الأحد الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠ وردنا بلاغًا عن وجود حريق في صهريج بنزين داخل محطة بحي المروج".

وأضاف "بديوي": على الفور جرى انتقال الفرق اللازمة للموقع ، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في صهريج بنزين أثناء تعبئة الخزان الأرضي، حيث تم على الفور عملية إخماد الحريق من قِبل فرق الدفاع المدني، حيث نتج عن الحادث تضرر عددٍ من السيارات كانت متوقفة بجوار المحطة، كما أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.