مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1440/12/18 هـ الموافق 2019/08/19 م واس

الأحد 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

05:40ت م

0261



www.spa.gov.sa/1959715 الأحد 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس05:40ت م0261

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.