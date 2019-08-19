link رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1440 فى السعودية برقم الإقامة عبر أبشر للجوازات

يعد موضوع مقالنا اليوم عن الاستعلام عن صلاحية الاقامة من أكثر المواضيع التي تلقى بحثاً فى محركات البحث العالمية فى المملكة العربية السعودية، ونحن فى “عرب نيوز” كما تعلمون مهتمين بالشأن السعودي وأبرز القضايا التي تهم المغتربين والمقيمين هناك من المصريين والجنسيات العربية الأخرى الذى قد وصل عددهم فى آخر التقديرات إلى أكثر من 12 مليون.

ولذلك نكتب لكم هذا المقال عن معرفة صلاحية الاقامة عبر بوابة أبشر ونوضح فيه أهم الخطوات لتعرف جميع بيانات إقامتك إلكترونياً، فإلى نص المقال.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

لقد وضعت وزارة الداخلية السعودية خططاً طموحة ورؤي ذكية فى تقديم خدماتها للجمهور السعودي حيث واكبت العصر وقدمت معظم خدماتها بأحدث الوسائل الإلكترونية التى لا تتطلب منك الذهاب لمقر الوزارة، فقط تتطلب منك أن تتصل بشبكة الانترنت، وقد نالت هذه الخدمات رضا المواطنين، وفيما يلى طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة خطوة بخطوة كالتالى:

قم بالدخول الى البوابة الإلكترونية لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. ابحث فى الموقع عن الخدمات الإلكترونية.

اكتب رقم الإقامة والرمز المرئى.

الان تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإقامتك.

استعلام عن انتهاء الإقامة

وضعت المملكة العربية السعودية الكثير من الخطط والرؤى الاقتصادية من أجل رؤية 2030، وتزامنا مع هذا التطور قد تم تطور تكنولوجي في الكثير من الوزارات السعودية بحيث تقدم خدماتها بطرق تقنية، وتعد خدمة الإستعلام عن انتهاء الإقامة

من أكثر الخدمات التي أفادت ملايين المقيمين بالدولة.

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الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

تطورت وزارة الداخلية السعودية في السنوات القليلة الماضية من حيث تقديمها للخدمات إلى المواطن السعودي، فقد قدمت الكثير من خدماتها بأحدث الوسائل الإلكترونية التى تواكب تطور العصر، ومن أكثر هذه الخدمات التى تطورت هي خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

وفى حالة ما إذا كنت مغترب مصري أو عربي ولديك أى استفسار بخصوص انتهاء صلاحية الإقامة أو كيفية تجديدها، راسلنا عبر التعليقات وسوف نوضح لكم أبرز الطرق لتجديد إقامتك بدون أدنى مشاكل.

أهمية صلاحية الإقامة

على كل وافد إلى المملكة العربية السعودية أن يلتزم بقوانينها فيما يخص الإقامة، فعندما تقترب صلاحية الإقامة على الإنتهاء ينبغى على الوافد أن يعيد تجديدها حتى لا يقع تحت المحاسبة القانونية ويخالف القوانين واللوائح، وقد شددت المملكة على التعامل بكل حسم مع من يخالف قوانينها.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز ومفصل،ونرجو ترك تعليق بالأسفل بأي سؤال أو استفسار، وسنرد عليكم فى أقرب وقت