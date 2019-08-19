لينك جدارة تقديم وظائف الدفاع المدني 1440 رجال ونساء الدفاع المدني القبول والتسجيل ١٤٤٠

ما زلنا نتابع معكم أخر أخبار تقديم الدفاع المدني للرجال والنساء 1440 حيث أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن توافر عدد 18 وظيفية إدارية شاغرة منها خمسة عشر وظيفة للرجال و3 وظائف خاصة بالنساء، الدفاع المدني القبول والتسجيل 1440، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف معاً على التفاصيل الكاملة بخصوص التقديم في وظائف الدفاع المدني 1440 وسنرفق رابط الدفاع المدني القبول والتسجيل، فيما سنتعرف على مواعيد التسجيل في وظائف الدفاع المدني ١٤٤٠ رجال ونساء.

وظائف المديرية العامة للدفاع المدني إدارية للرجال والنساء المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام سيتم التقديم عليها من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية جدارة، وهي المنظومة المعروفة في المملكة العربية السعودية والتي تخص جميع الوظائف التي يتم التقديم عليها وذلك حسب التنظيم الجديد مع وزارة الخدمة المدنية.

التقديم في الدفاع المدني 1440 جدارة

وقد دعت مديرية الدفاع المدني جميع الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات والتخصصات المناسبة للتقديم على وظائف الدفاع المدني 1440 للرجال والنساء عبر جدارة للتوظيف الإلكتروني على موقع وزارة الخدمة المدنية مع العلم أن التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الدفاع المدني الإدارية كالتالي:

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وأكدت أن مواعيد التقديم في وظائف الدفاع المدني 1440 للرجال والنساء خلال الفترة من 17 إلى 20 ذي الحجة الجاري، كما سيكون التسجيل بوظائف الدفاع المدني وفقاً لعدد من الشروط والضوابط.

رابط تقديم الدفاع المدني ١٤٤٠ رجال ونساء

قراءنا الكرام يمكنكم التقدم على وظائف الدفاع المدني 1440 الإدارية رجال ونساء حسب المواعيد المذكورة والموضحة بعاليه وذلك عبر موقع جدارة من خلال الرابط www.mcs.gov.sa ، وبعد فترة سيتم العمل على الفرز والمفضلة للإعلان عن نتائج قبول الدفاع المدني 1440 والكشف عن أسماء المقبولين بوظائف الدفاع المدني رجال ونساء بجدارة الخدمة المدنية.

وبدأت أمس عمليات التقديم في وظائف الدفاع المدني 1440 عبر جدارة، تقديم الوظائف الإدارية الدفاع المدني رجال ونساء وتنتهي فترة التسجيلات في يوم 20 من شهر ذو الحجة 1440، وسيتم عمل الفرز وإعلان نتائج قبول الدفاع المدني.