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خادم الحرمين يطمئن على أمير الكويت بعد تعافيه من عارض صحي

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلاً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.

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