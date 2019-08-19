شاهد: مواطن سعودي يودع عمان بطريقة غريبة

ودع مواطن سعودي صلالة عاصمة عمان بكلمات الحب والتقدير للشعب العماني وذلك بعد قضاء الإجازة الصيفية عائلية في موسم خريف صلالة، من خلال الكتابة خلف مركبته بالرمل “وداعا صلالة شكراً شعب عمان على أخلاقكم العالية، عمان الحبيبة السعودية”.

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