︎



.

‏عندما يكون الكلام أقوي من الرصاص .. نائب عن حزب الشعب الجمهوري يتساءل، ماذا قدم أردوغان لليهود كي يحصل علي وسام الشجاعة اليهودية ؟ ويقول أكثر ما يحزنني أن وسام الشجاعة اليهودية معلق في رقبة أردوغان، وطول الوقت يتجول في الشوارع والميادين يقول القدس هي قدسيتنا والقدس قبلتنا الاولي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قدم أردوغان لليهود كي يحصل علي وسام الشجاعة اليهودية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.