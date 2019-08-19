تعليم جازان: تنفيذ التحول الرقمي في 229 مدرسة للبنين والبنات

شرعت إدارة تعليم منطقة جازان، العمل على تنفيذ التحول الرقمي، وتحقيق الجودة، ومؤشرات الأداء للموسم الدراسي المقبل، والتي تستهدف 229 مدرسة للبنين والبنات ببوابة المستقبل.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على الاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد، في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التعليم برنامج التحول للتعليم الرقمي، والتي اتخذت من خلاله، الطالب والمعلم محورا رئيسا لخلق بيئة تعليمية جديدة، ودعم وتطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

وسخرت إدارة تعليم جازان كل إمكاناتها التعليمية لتنفيذ برامج إدارة الجودة، ومؤشرات الأداء، استعدادا للعام الدراسي المقبل، وحرصت على تنفيذ العديد من البرامج، التي تشتمل على ورشة عمل للمشرفين والمشرفات بعنوان «مؤشرات قياس الأداء الواقع، وسبل التطوير» وتشكيل منسقين لقياس المؤشرات في الإدارات والمكاتب والمدارس، وتدريب 80 منسقا ومنسقة؛ لمناقشة آلية رفع قياس الأداء، للإدارات ومكاتب التعليم، ومشاركة 12 منسقا للاختبارات الدولية في ورشة عمل تدريبية، للتنسيق وفق هيكلة الإدارة، والتنسيق مع إدارة الإشراف التربوي لتفعيل معايير الجودة المدرسية، في 120 مدرسة للبنين والبنات، للعام الدراسي المقبل.

من جانبه، أكد مدير تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، أن بوابة المستقبل يدعم تنمية وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات، ويسهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة، تعتمد على التقنية، في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة التحصيل العلمي له، مشيرًا إلى أنه خلال الأسابيع الأولى من انطلاق العام الدراسي، سيتم تدريب 1794 معلمًا ومعلمة، و23.857 طالبا وطالبة في جميع مدارس مكاتب التعليم.

واضاف أنهم يهدفون من خلال برنامج بوابة المستقبل إلى تحقيق الأهداف الممثلة في التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية، والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، وتغيير النمط التقليدي للتعليم، وتوسيع عمليات التعليم، والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي، والبيئة المدرسية، وإيجاد بيئة تعليمية مرتبطة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، وتمكين الطلاب من المهارات الشخصية، وتأهيله بجاهزية أكثر للدراسة الجامعية، وسوق العمل، والاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة، وتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.