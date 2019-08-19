«مهرجان التمور» يواصل فعالياته في روضة سدير بحضور كثيف من الزوار

واصل «مهرجان التمور الثاني» بروضة سدير فعالياته المقامة في حديقة الملك فهد، لليوم الثاني على التوالي. هذا المهرجان الذي تنظمه بلدية روضة سدير، وسط حضور كثيف من الزوار، بمشاركة العديد من القطاعات .

وشملت الفعاليات «الخيمة الثقافية» التي تضم الشعراء والفنانين والرواة، و«خيمة عرض التمور ومنتجاته المتنوعة»، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 20 أسرة منتجة تعرض إنتاجها كصناعة العطور والتحف والمنسوجات اليدوية وعمل القهوة، بجانب طهو الأكلات الشعبية المنوعة .

ومن ضمن الفعاليات المصاحبة أيضًا، تعليم الأطفال للسباحة بمراقبة المدربين، فيما يحفل المسرح بالعديد من الفقرات الترفيهية والإنشادية الوطنية، بجانب المسابقات المتنوعة، وعرض بعض المنتجات الزراعية والأشجار .

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمهرجان إبراهيم الغنام، أن «المهرجان في نسخته الثانية يضم العديد من منتجات التمور التي تشتهر بها روضة سدير، ومنها السلج والخضري وغيرها، مشيرًا إلى أن «المهرجان حرص على إقامة فعاليات مصاحبة وجديدة، ومنها المسبح والحلقة الرياضية».

وأوضح الغنام أن «إقامة المهرجان هذا العام في حديقة الملك فهد، أعطت الزوار فرصة للاستمتاع بالفعاليات»، لافتًا إلى أن روضة سدير توجد بها أماكن أثرية، منها «قرية سدير التراثية القديمة»، التي تضم ديوانية البابطين، وقصر محمد بن ماضي، والمركز التجاري القديم الذي يحتوي علي أكثر من ٣٠ دكانًا، وسد السبعين الذي يشتمل علي سبعين فتحة لتوزيع مياه السيول علي كل مزارع الروضة .